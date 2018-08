Jazz (La Villa) en larmes : La belle demande en mariage de Laurent

Le 13 juillet 2018, Jazz et Laurent ont annoncé à nos confrères de Public qu'ils s'étaient unis dans le plus grand secret. Voulant partager son bonheur, le couple – qui a fait son grand retour dans La Villa, la bataille des couples (TFX) – a réservé une belle surprise à sa communauté.

C'est ce mercredi 1er août 2018 que Jazz a dévoilé les images de la magnifique demande en mariage de Laurent (qui remonte à avant l'été) sur sa nouvelle chaîne YouTube @JLC family. On y voit le jeune homme prendre un écrin dans lequel une bague est rangée. Il s'agenouille pour prendre la main de sa belle dans un cadre romantique en présence de Chelsea, leur petite fille née le 12 décembre 2017.

En plus de cette belle demande, Laurent a déclaré qu'il voulait fonder une grande famille avec Jazz et qu'il était prêt à avoir un deuxième enfant. La belle brune n'a pas pu retenir son émotion et a fondu en larmes. Sur un petit nuage, l'ancienne participante des Anges 8 ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, le couple est désormais marié.

Encore toutes nos félicitations !