Jazz (La Villa) " très hautaine" : Steven Bachelard se lâche

Après Les Anges 10 (NRJ12), c'est sur TFX que Steven a fait son retour sur le petit écran. Il a en effet participé à La Villa, la bataille des couples en compagnie de sa petite amie Cassandre. Une émission diffusée depuis le 16 juillet dernier. Et, lors d'une interview accordée à nos confrères de Public, l'ancien candidat de Qui veut épouser mon fils ? a admis que cela n'avait pas été rose tous les jours.

Sur place, ils ne se sont pas entendus avec Jazz et Laurent. Steven ne s'est donc pas gênés pour les attaquer lors de l'entretien : "Jazz, ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas fait de télé, elle achète ses followers sur Instagram. Elle est très hautaine alors qu'elle n'a fait que deux émissions [Qui veut épouser mon fils et Les Anges, NDLR] dans sa vie et elle se permet de nous donner des leçons. C'est l'hôpital qui se fout de la charité."

Le papa de Lyvia (née en mars 2015) a ensuite évoqué sa relation avec la belle Cassandre. S'il était volage auparavant, il a assuré qu'il avait changé depuis sa rencontre avec la brunette : "Il y a eu des hauts et des bas dans notre couple. On s'est séparés deux fois. Une fois à cause des filles qui me tournaient autour. Cassandra ne supportait pas ça, et une autre fois pour des bêtises. Mais aujourd'hui, on est sûrs de nous."

