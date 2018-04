Jazz (Les Anges) agressée : "Sous le choc", son chéri brise le silence

Jazz, son chéri Laurent et leur petite fille Chelsea âgée de 4 mois ont été victimes d'une sauvage agression doublée d'un braquage à main armée comme l'a annoncé lundi 9 avril 2018 Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events et amie du couple. Sur Instagram, Laurent donne des nouvelles.

"J'aimerais en premier lieu vous remercier pour le soutien et la force que vous nous apportez, nous voyons vos messages sur les réseaux et ça nous motive à tenir et pas se laisser abattre", lance-t-il d'abord à ses fans. Et de poursuivre : "Je suis sous le choc des mauvais commentaires, des gens qui nous disent que 'c'est bien fait', je pense que vous ne réalisez pas ce que vous dites, ce n'était pas un simple cambriolage !"

L'amoureux de Jazz tient alors à rappeler que sa petite famille et lui ont été victimes d'un "braquage à main armée". "Ma fille de 4 mois a été gazée, j'ai été battu devant ma femme et ma fille, vous imaginez l'effet que ça fait d'être dans l'incapacité d'agir ? De ne pouvoir rien faire ?", écrit-il également.

Enfin, Laurent rassure les internautes en indiquant que "Jazz et Chelsea sont en bonne santé". "Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important", précise-t-il. Et de conclure : "Ce n'est pas normal d'être dans un pays libre et de ne pas pouvoir exposer son style de vie, sa 'richesse" sous prétexte qu'on devrait avoir peur de ce genre d'acte, la mentalité Française !"

Pour rappel, si Jazz et sa fille ont été gazées, Laurent a quant à lui été pris à partie. Il s'en est sorti avec 52 points de suture.