Jazz (Les Anges) dévoile son salaire et révèle avoir été victime d'une arnaque

Jazz n'a pas gardé un bon souvenir de son récent voyage au ski. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) a pris la décision de partir en vacances début mars. Accompagnée de son compagnon Laurent, de sa fille Chelsea ou encore de sa soeur, elle a donc pris la direction de Valberg, station des Alpes du Sud, où elle avait loué un appartement.

Et en arrivant, Jazz serait tombée des nues. "J'ai vécu un truc de fou. L'endroit le plus sale et le plus dégueu que j'ai jamais vu... Le lit, c'est moi qui ai dû mettre les draps... 400€ la nuit, et même pas de P-cul!... Le mec, il ne sait pas qui je suis", confiait la brunette sur Snapchat. Toujours aussi furieuse, elle en a rajouté une couche au détour d'une interview pour Nice Matin : "À cause de ce Monsieur, mon séjour avec ma fille et mes proches s'est transformé en cauchemar ! Moi, je gagne 20 000€/mois et je suis connue, je m'en fous. Mais je pense aussi à tous ceux qui ne gagnent que 1 500€ et qui se font arnaquer !"

De son côté, le propriétaire de l'appartement, victime de nombreuses critiques depuis, s'est défendu en expliquant que Jazz n'avait "pas hésité à poster une photo où elle baigne tranquillement dans [sa] piscine, c'est donc qu'elle ne s'y trouvait pas si mal". Et de poursuivre : "Malheureusement, je constate qu'elle a quand même un certain pouvoir sur les réseaux sociaux. Elle s'en sert pour travailler, mais aussi pour nuire. En revanche, je ne vous ferai pas l'inventaire de tout ce que cette personne nous a laissé en partant !"