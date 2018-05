Jazz (Les Anges) effondrée et furieuse : Elle répond aux "ordures" de TPMP

Après Thibault Kuro, c'était au tour de Jazz de s'exprimer. Jeudi 3 mai 2018, Benjamin Castaldi a expliqué que selon lui, le candidat des Marseillais et l'ex-candidate des Anges avaient déménagé à Dubaï avec leur moitié respective afin de fuir les impôts. "Et s'ils ne mettaient pas sur Insta toute la journée leurs Rolex ou leur pognon, ils ne seraient pas braqués", a-t-il ajouté, en référence à la triste mésaventure de Jazz en avril. Une pensée également partagée par Kelly Vedovelli.

Devant son petit écran au moment de la diffusion, Jazz n'a pas tardé à réagir sur Snapchat. Et elle était furieuse ! "Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. On est des imbéciles parce qu'on montre qu'on a des belles montres, qu'on a des belles maisons, donc c'est normal de se faire braquer. Mais vous êtes pitoyables", a-t-elle confié avant de s'en prendre violemment à Kelly Vedovelli, qui "n'a pas un pois chiche dans la tête".

"Ma fille de 4 mois s'est fait gazer et vous pensez que c'est normal parce que je montre que j'ai une Rolex au poignet ? Je crois rêver. (...) Est-ce que vous vous rendez-compte une fraction de seconde de ce qu'on a vécu ? J'étais dans mon lit, avec ma fille de 4 mois, dans le noir, et j'avais un monstre en face de moi, avec une cagoule, qui te traîne avec ton enfant pendant que ton mari est dans un salon en train de hurler et se faire tabasser", a-telle lâché, en larmes.

La compagne de Laurent s'est ensuite dit déçue de Cyril Hanouna. "Vous êtes dégueulasses. (...) Vous êtes dégueulasses. Vous êtes une bande d'ordures.", a-t-elle conclu. Pour rappel, la belle brune, son compagnon et Jazz ont été agressés à leur domicile début avril. Après s'en être pris physiquement à la famille, les malfaiteurs leur ont dérobé des montres de luxe, des ordinateurs ou leur Mercedes.