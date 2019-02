Jazz (Les Anges), la naissance de son fils Cayden : "J'ai souffert le martyre"

Dimanche 17 février, Jazz et son mari Laurent ont accueilli leur deuxième enfant. Un petit garçon que l'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés et son homme ont prénommé Cayden. Très vite, la belle brune de 26 ans s'est confiée sur Snapchat sur son accouchement qui ne s'est pas du tout déroulé comme celui de Chelsea (1 an).

Jazz a tout d'abord expliqué qu'elle avait eu de grosses douleurs au ventre la veille de son accouchement. Très vite, elle s'est donc rendue à l'hôpital. Pour diverses raisons sur lesquelles elle n'a pas souhaité s'étaler, elle a expliqué que le personnel ne voulait pas qu'elle accouche par voie basse, "pour ne pas prendre de risques". "Du coup, j'ai eu une césarienne. Que vous dire de mon expérience... Je n'ai pas kiffé la césarienne du tout. Beaucoup m'ont dit que ça ne faisait pas mal. Moi j'ai souffert le martyre après", a poursuivi la belle brune.

Une fois de retour dans sa chambre, Jazz a en effet ressenti de violentes douleurs une fois dissipés les effet de l'anesthésie : "J'ai commencé à sentir les vraies douleurs. Je ne peux pas vous expliquer comme j'ai eu mal. C'était pire que l'accouchement pour moi. Mal dans le ventre comme des contractions de malade mental. (...) La cicatrice te brûle, un truc de fou. Et les jambes restent paralysées pendant six heures."

La femme de Laurent a eu bien du mal à se lever une fois qu'elle a de nouveau senti des jambes, à cause de la douleur. Aujourd'hui, elle va mieux heureusement et profite des joies de la maternité !