Jazz (Les Anges), Laurent et Chelsea agressés : Récit de leur nuit d'horreur...

Jazz, ex-candidate des Anges de la télé-réalité (NRJ12), son amoureux Laurent et leur fille Chelsea, âgée d'à peine de 4 mois, ont été victime d'une terrible agression doublée d'un braquage à main armée. Dans les colonnes du magazine Public, Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events et amie du couple, raconte cette nuit d'horreur.

Rappelons que l'agent de Jazz avait déjà livré quelques détails sur Snapchat. On avait ainsi appris que Jazz et la petite Chelsea avaient été gazées par les agresseurs. Magali Berdah ajoute désormais que le duo mère-fille a été "traîné par terre". De son côté, Laurent a été sérieusement blessé. "Ils lui ont enfoncé un pied-de-biche dans la jambe", précise l'agent. Des coups qui lui ont valu 52 points de suture...

Après s'en être pris physiquement à la petite famille, les malfaiteurs se sont emparé d'un butin de taille composé de montres de luxe et d'ordinateurs. Et ce n'est pas tout : la Mercedes de Jazz et Laurent a également été volée par les agresseurs. La voiture a d'ailleurs été retrouvée carbonisée quelques heures plus tard.

"Aujourd'hui, les stars de télé-réalité sont comparables à des footballeurs, ce sont des proies faciles ! On croit qu'ils gagnent des fortunes et ça excite les cinglés !", déplore Magali Berdah, évoquant un article de Nice Matin selon lequel Jazz percevrait un salaire de 20 000 euros par mois.

Avant Magali Berdah, Laurent s'était exprimé via Instagram. Ainsi, il avait donné des nouvelles assurant que Jazz et Chelsea était "en bonne santé". De son côté, la jeune maman, sous le choc, se terre dans le silence.

