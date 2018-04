Jazz (Les Anges), son chéri et leur bébé agressés : Ils quittent la France !

Ils sont originaires de Cannes, où leur petite fille Chelsea a pointé le bout de son nez en décembre 2017. Mais ce n'est plus sur la Côte d'Azur que Jazz et Laurent veulent à présent construire leur vie de famille. La faute à un épisode particulièrement traumatisant.

Au début de ce mois d'avril, celle qui a été révélée dans Qui veut épouser mon fils 3 (TF1) et aperçue dans La Villa des coeurs brisés (NT1) ainsi que dans Les Anges de la télé-réalité 8 (NRJ12), son compagnon et leur bébé ont été victimes d'une agression couplée avec un braquage à mains armées. Prêts à tout pour repartir avec un butin composé de montres de luxe et d'ordinateurs mais aussi d'une Mercedes, les malfaiteurs n'ont pas hésité à aller jusqu'à gazer la candidate de télé-réalité et son bébé et frapper son compagnon avec un pied-de-biche, un coup qui lui a valu 52 points de suture. Des détails précedemment rapportés par Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events et amie du couple.

Ne se sentant à présent plus en sécurité en France, les jeunes parents viennent de prendre une grande décision : ils quittent le pays et s'installent à Dubaï. "Ça y est, on part ! New life ! On ne revient plus, on reviendra pour voir la famille mais en vacances ! Comme vous l'avez compris, on déménage à Dubaï. Et pour l'occasion les grands-parents nous accompagnent (...) On a pris cette décision suite aux derniers événements, c'était évident qu'il fallait partir", a fait savoir Jazz sur Snapchat, une nouvelle également annoncée par son amoureux sur Instagram. "Je vous emmènerais jusqu'au bout du monde, si vous vous y sentez bien et en sécurité. Va bene ma bella, la la la la #newlife #athome", a-t-il publié ce 28 avril 2018, message accompagné d'une photo de la famille à Dubaï.