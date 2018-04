Jazz (Les Anges) très émue après l'agression : "Le temps que j'ouvre les yeux..."

Jazz, ex-candidate des Anges de la télé-réalité (NRJ12), son chéri Laurent et leur petite fille Chelsea, âgée de 4 mois, ont été la cible d'un cambriolage doublé d'une agression à leur domicile d'Aix-en-Provence le 8 avril dernier. Près de dix jours après cette nuit d'horreur, la jeune maman, jusqu'alors silencieuse, s'exprime sur Snapchat.

"Ce soir-là, il était 20h30, j'étais dans mon lit avec Chelsea, Laurent dans le salon, commence Jazz. J'ai entendu Laurent crier fort, il hurlait un son anormal. Le temps que j'ouvre les yeux, il y avait un homme cagoulé dans ma chambre, devant moi et ma fille. j'ai vu mon mari se faire fracasser devant moi, être impuissante." Un récit douloureux pour la jeune femme qui peine à retenir ses larmes. "Je priais pour qu'on ne me prenne pas ma fille", poursuit-elle.

Encore sous le choc, Jazz indique que ses agresseurs ont certainement réussi à identifier son domicile en fouillant sur les réseaux sociaux. Elle en tire une leçon : elle ne partagera plus autant qu'avant et tient à préserver au maximum sa petite famille. Toutefois, pas question pour elle de se laisser "abattre"...

Pour rappel, c'est Magali Berdah (Shauna Events), l'agent de Jazz, qui avait annoncé la terrible nouvelle sur Snapchat. Après avoir révélé que la jeune maman et sa fillette avaient été gazées par les malfaiteurs, elle avait ajouté auprès de nos confrères du magazine Public que le duo mère-fille avait été "traîné par terre". Quant à Laurent, qui s'en est sorti avec 52 points de suture, les agresseurs lui ont "enfoncé un pied-de-biche dans la jambe". Après avoir physiquement porté atteinte aux victimes, ils se sont emparés de montres de luxe, d'ordinateurs et de la Mercedes du couple, retrouvé carbonisée quelques heures plus tard.