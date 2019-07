Je suis une célébrité... – Julien Lepers éliminé : "Ça m'a soulagé"

Après une semaine passée en Afrique du Sud, Julien Lepers a été éliminé de l'aventure Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Le présentateur âgé de 69 ans a vécu avec dix autres stars dans des conditions précaires. Un quotidien difficile, comme il nous l'a expliqué.

Quel a été votre impression en arrivant que ce soit en ce concerne le camp et le casting ?



Du jour au lendemain, presque d'une heure à l'autre on est propulsé dans un autre pays, dans d'autres conditions de vie. Là, en l'occurrence, assez spartiates. On était vraiment loin de vivre comme dans un cinq étoiles. C'était même presque monacal.

Et puis il y a eu la rencontre avec les autres candidats qui composaient le casting. C'est l'un des grands moments de l'aventure. Je connaissais les trois quarts d'entre eux. Candice Pascale, je l'avais pas exemple croisée à Danse avec les stars. Je ne connaissais pas du tout Frédérick Bousquet ni Frédéric Longbois et ça a été une très, très belle rencontre. C'est un chanteur et moi je fais beaucoup de musique alors on s'est très vite trouvé des points communs.

Comment se sont passés les premiers jours ?

On dormait presque dans des lits civières et j'étais tellement fatigué le soir que je comptais à peine trois moutons que je sombrais. Il y a une vingtaine de singes qui avaient compris que s'il y a un camp, il y a des êtres humains et donc de la nourriture. Le soir, on entendait des cris et ils n'étaient pas loin. Quelques célébrités en ont d'ailleurs vu traverser le camp.

Qu'est-ce qui a été le plu dur sur place ?

La nourriture. ll n'y avait rien à manger. C'était rude, j'avais faim tout le temps mais je comprends que ça fasse partie du jeu. La difficulté des épreuves était aussi terrible. Ce n'était pas une sinécure. De A à Z tout est dur. Et puis il y avait aussi l'absence de nouvelles des proches. Ça, ça m'a terriblement manqué. Tu n'as plus de nouvelles de chez toi, de ton pays, de ta famille. J'ai été très déçu d'être éliminé parce que j'avais envie de gagner, d'aller le plus loin possible. Du coup, le fait d'être éliminé m'a aussi un peu soulagé.

Quel souvenir gardez-vous de cette aventure ?

L'osmose, l'entente entre nous. C'était vraiment un très bon casting. Je sais qu'il a été critiqué, c'est d'ailleurs facile de critiquer. Mais nous avons réussi à nous entendre malgré les différences de générations, de métiers et d'origines. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre alors que le contexte fait qu'on aurait pu s'engueuler. Nous nous sommes tellement bien entendus que quelques semaines après le tournage, on s'est tous retrouvés chez Frédéric Longbois. Tous sans exception. Nous n'avons pas construit des souvenirs que l'on garde un an mais toute la vie.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.