Je suis une célébrité, sortez-moi de là : Le jeu d'aventures revient sur TF1 !

La rentrée s'annonce chargée chez TF1 ! Ce lundi 10 septembre, la première chaîne française a dévoilé ses nouveautés. Si Danse avec les stars et The Voice, la plus belle voix reviendront officiellement avec une nouvelle saison, c'est également le cas de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

C'est lors de sa conférence de rentrée que TF1 a confirmé le retour du jeu d'aventures. Adapté du format britannique I'm a Celebrity... Get Me out of Here (numéro un en Angleterre et en Allemagne), le programme avait été lancé en France en avril 2016 en prime time avant d'être annulé pour faute d'audiences (la finale n'avait attiré que 6 millions de téléspectateurs, un faible score à l'époque). Le concept était simple : 10 célébrités devaient vivre en pleine jungle et remporter de l'argent pour des associations. Pour cette nouvelle édition, le principe devrait être le même.

En 2016, Je suis une célébrité, sortez-moi de là était présentée par Jean-Pierre Foucault et Christophe Dechavanne. C'est l'ancien coureur cycliste Richard Virenque qui avait remporté la victoire. Sur le podium, on retrouvait respectivement le regretté Filip Nikolic et Loana, respectivement en deuxième et troisième position.

Pour l'instant, aucune date de lancement et aucune information sur le casting n'ont été révélées.