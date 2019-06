Je suis une célébrité, sortez moi de là : Les 1res images haletantes dévoilées

C'est officiel ! C'est le 9 juillet 2019 que TF1 donnera le coup d'envoi de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, animée par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne. Le début de l'émission approchant, la première chaîne vient de dévoiler les premières images de l'émission tournée en pleine jungle, au sud du parc Kruger en Afrique du Sud.

On découvre tout d'abord les deux animateurs en train de souffrir, en pleine jungle. "35 degrés et 80% d'humidité... J'ai les pieds qui gonflent", déclare notamment la présentatrice de 56 ans. On entend ensuite son acolyte de 61 ans rappeler les règles du programme. Certains apprennent donc qu'onze célébrités ont accepté de sortir de leur petit confort afin de gagner de l'argent pour l'association de leur choix.

Tous doivent relever des épreuves physiques et mentales pour engranger un maximum de gains et également espérer ne pas être éliminés. Trois types de défis les attendent. Celui des étoiles leur permet d'améliorer leurs conditions de vie dans leur campement précaire, celui du coffre de gagner de l'argent, puis l'épreuve éliminatoire.

Le casting de l'émission

Le vainqueur peut remporter jusqu'à 300 000 pour son association. Mais, même les candidats éliminés peuvent espérer repartir avec un peu d'argent. Si l'aventure est trop compliquée, les personnalités n'ont qu'à dire "je suis une célébrité, sortez-moi de là" pour repartir en France comme l'explique Christophe Dechavanne à la fin de la vidéo. Le duo d'animateurs a alors trouvé son chemin dans la jungle et a rejoint une belle habitation.

Pour rappel, les onze candidats à s'être engagés sont Capucine Anav (pour l'association Sourires d'enfants), le boxeur Brahim Asloum (pour la fondation Claude Pompidou), le mannequin Giovanni Bonamy (pour l'association Global gift Foundation), le nageur Frédérick Bousquet (pour l'association Graines de Joie), l'animateur Julien Lepers (pour l'orphelinat de la RATP), le chanteur et acteur Frédéric Longbois (pour l'association E.L.A), la chanteuse Nilusi (pour l'association de l'Unicef), la danseuse Candice Pascal (pour l'association Les petits Princes), l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld (pour l'association Action contre la faim), la chanteuse Sloane (pour l'association HAMAP-Humanitaire) et le comédien et animateur Gérard Vives (pour l'association La Sapaudia).