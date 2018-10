Jean-Baptiste Marteau (France 2) gay : "On peut réussir sa vie perso et pro"

Figure discrète de la scène médiatique, Jean-Baptise Marteau n'en est pas moins absent. Depuis octobre 2017, le journaliste de 35 ans officie en tant que joker des 13 heures du week-end sur France 2. Aussi, durant l'été il remplace Laurent Delahousse à la présentation du 20 heures du week-end, où il a déjà signé des records d'audience. S'il n'a aucun mal à s'exposer aux yeux du grand public pour sa carrière, Jean-Baptise Marteau est beaucoup plus réservé sur sa vie privée.

Mais ce mardi 11 octobre 2018, le présentateur s'est quelque peu dévoilé à l'occasion de la journée internationale du coming-out. Sur Twitter, le chroniqueur de l'émission politique au côté de Léa Salamé a exprimé son soutien à la communauté gay en postant un message dans lequel il lève le voile sur son homosexualité : "C'est la journée internationale du #ComingOut. Je pense à tous ces jeunes homos qui n'osent en parler à personne, qui se sentent abandonnés, perdus. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls! On peut être heureux, réussir sa vie perso et pro en étant homosexuel #ComingOutDay."

Rapidement, son post est devenu viral et a été salué par de nombreux internautes. Mais ce n'est pas tout, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes (AJL) a également applaudi son message d'espoir en partageant sa publication : "Journaliste et out ! Merci, @jbmarteau ! #VisibilityMatters", peut-on lire en légende.

En 2018, l'homosexualité reste encore un sujet tabou au travail. Mais en télévision, de plus en plus de personnalités du PAF osent le coming-out, à l'image de Frédéric Lopez en 2016, Stéphane Bern en 2009 ou encore Laurent Ruquier en 1997.