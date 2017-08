Jean-Baptiste Marteau, le beau gosse de retour dans le 13h de France 2

Depuis le 14 août 2017, Jean-Baptiste Marteau (34 ans) est de retour à la tête des journaux de 13h de France 2 en tant que joker estival de Laurent Delahousse.

"C'est une chance ! Mais on n'y va pas les mains dans les poches. Anticiper le manque d'actualité chaude demande davantage de travail, a indiqué à nos confrères de Télé Star le talentueux jeune homme à propos de cette nouvelle exposition. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Lors de mon premier remplacement d'été, à LCI en 2008, la crise géorgienne a éclaté après trois jours d'antenne. J'ai été propulsé en édition spéciale à 25 ans. C'était beaucoup de stress."

Ensuite, concernant son physique fort agréable qui avait déjà été encensé l'an dernier – notamment par les internautes –, Jean-Baptiste Marteau a tenu à faire savoir que son image n'était bien sûr pas sa priorité. "Laurent Delahousse m'a toujours conseillé de me concentrer sur le travail et de faire abstraction du reste. Parce que c'est sur le fond qu'on fait ses preuves", a-t-il expliqué avec professionnalisme avant d'ajouter : "J'imagine que quand on voit arriver un jeune qui 'présente bien', on se demande ce qu'il a dans le cerveau. Mais après mon expérience au service politique, on doit moins se poser la question de ma légitimité."

Côté audiences, mardi 15 août, Jean-Baptiste Marteau a séduit 20% des téléspectateurs avec son édition du 13h. Un succès !

Rendez-vous ce 16 août 2017, sur France 2, pour découvrir la nouvelle édition du 13h de Jean-Baptiste Marteau.