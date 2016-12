Jean-Baptiste Maunier amoureux de Léa Arnezeder, sa tendre déclaration

Ils sont jeunes, ils sont beaux et forment un très joli couple. Alors qu'ils fréquentent depuis plusieurs mois déjà – ils ne se cachent pas lorsqu'ils vont en soirées ensemble –, Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder, la petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder, n'avaient jamais exposé leur amour au grand jour. C'est chose faite !

Actuellement en vacances à Tel Aviv (Israël) en compagnie de sa charmante petite amie, Jean-Baptiste Maunier a partagé une photo inattendue sur sa page Instagram le 22 décembre, date de son 26e anniversaire.

il a d'abord remercié tous ceux qui ont pensé à lui : "J'ai reçu toutes vos pensées en ce jour particulier ! Merci pour tout !" Puis le chanteur et acteur révélé par le film Les Choristes (sorti en 2004) s'est exposé avec sa belle Léa. Fou amoureux, Jan-Baptiste Maunier n'a pas lésiné sur les compliments pour évoquer sa compagne. "Le plus beau des anniversaires avec la plus belle personne du monde @leaarnezeder #telaviv #birthday #love", a-t-il écrit pour légender leur selfie.

Le couple pose collé-serré, une complicité officiellement affichée qui n'a pas manqué de faire des malheureuses (et des malheureux). Si certains internautes qualifient le duo amoureux de "magnifique", d'autres ont le coeur brisé. Et oui, le doute n'est plus permis : Jean-Baptiste Maunier n'est plus célibataire.