Jean-Baptiste Maunier, in love, célèbre sa chérie, la soeur d'une actrice connue

Voilà trois ans que ça dure, et ce n'est pas près de s'arrêter. Jean-Baptiste Maunier, 27 ans, est un homme amoureux. Une heureuse (et très belle) élue qu'il ne quitte plus, avec laquelle il s'affiche parfois en soirée, et sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que, le 28 juin, il fêtait l'anniversaire de sa belle avec un tendre message doublé d'une jolie photo débordant de beauté et de complicité amoureuse.

"Happy Birthday my@leaarnezeder", écrit la star des Choristes au côté d'un coeur rouge et d'un hashtag en anglais signifiant "tu vieillis mais je t'aime toujours". Léa Arnezeder, qui vient d'avoir elle aussi 27 ans, est une actrice et artiste peintre diplômée de la Lee Strasberg Theater and Film Institute, une école artistique new-yorkaise. Sur scène ou face à la caméra, elle a joué dans plusieurs pièces et courts métrages, mais aussi réalisé deux projets (un clip ainsi qu'un court). On l'a remarquée dans Station, du Belge Patrick Ridremont, qui lui a permis d'être aux Talents Cannes Adami 2017, comme son chéri l'année précédente. Et en prime, comme le talent et la beauté semblent dans les gênes de la famille, Léa est la petite soeur de Nora Arnezeder, actrice qu'on a pu voir dans Faubourg 36, Maniac ainsi que dans Fiston.