Jean-Baptiste Maunier : Le crâne rasé pour le beau gosse des "Choristes" !

Pari perdu ? Nouveau rôle ? Pour l'heure, le mystère plane sur la raison pour laquelle Jean-Baptiste Maunier a coupé sa chevelure. Le jeune homme a surpris ses abonnés en révélant un cliché de lui la boule à zéro, alors qu'il regardait le match opposant la France à la Croatie lors de la Coupe du monde.

C'est donc chauve que l'on retrouve désormais Jean-Baptiste Maunier. L'ancien gamin des Choristes, vu il y a quelques mois sur les planches dans la pièce Paprika aux côtés de Victoria Abril, a pris la pose avec sa nouvelle tête, en train de se faire embrasser le crâne par son ami l'acteur Roby Schinasi (ex de Lorie Pester). L'acteur, portant un maillot de la France, était à Aix-en-Provence pour regarder le match et a partagé des photos sur les réseaux sociaux.

Les fans de Jean-Baptiste Maunier n'ont pas caché leur stupeur en découvrant le nouveau look du beau gosse. "MAIS POURQUOI JB ?" ; "C'était donc pour nous faire un remake à la barthez !" ; "Oh punaise" ou encore "Oh non il s'est quand même pas rasé la tête", peut-on lire.

Thomas Montet