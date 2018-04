Jean-Baptiste Maunier (Paprika), ex-Choriste so in love: Qui est son amoureuse ?

Léa Arnezeder est la petite soeur de Nora Arnezeder, la révélation de Faubourg 36, autre réalisation de Christophe Barratier, à qui l'on doit aussi Les Choristes ! Membre des Enfoirés qui n'a pas pu rejoindre la troupe cette année à cause de Paprika, il peut se targuer de faire son petit bonhomme de chemin sur les planches. Il s'est aussi essayé à la musique, sortant il y a deux ans un EP intitulé Nuits blanches, un projet pop-rock et vintage.

Aussi ravissante que sa soeur Nora, Léa Arnezeder est une comédienne qui est plus largement artiste (elle réalise notamment des collages). Elle a pas moins de huit courts métrages et six pièces de théâtre à son actif. Son CV fait égale­ment mention de deux réali­sa­tions, un court métrage et un clip. Diplô­mée de la Lee Stras­berg Thea­ter and Film Insti­tute, une école artis­tique new-yorkaise, elle publie régulièrement sur son compte Insta­gram certaines de ses oeuvres.