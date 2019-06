Jean-Baptiste Shelmerdine totalement nu : photo dossier dévoilée par Joy Esther

En 2014, lors d'une interview réalisée pour Télé Poche, Joy Esther en avait dit plus sur ses rapports avec Jean-Baptiste. Elle avait notamment réagi aux rumeurs qui les disaient en couple à l'époque : "Ça nous amuse beaucoup. D'ailleurs, on en joue, car on est très proches. Jean-Baptiste est plus qu'un ami, il est comme un frère pour moi."