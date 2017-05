Jean-Christophe Novelli : Son bébé de 8 mois, Valentino, est guéri du cancer

C'est une excellente nouvelle que viennent d'annoncer Jean-Christophe Novelli et sa compagne de longue date, Michelle Kennedy. En novembre dernier, le couple franco-britannique avait annoncé que son bébé, le petit Valentino (8 mois aujourd'hui), était atteint d'un neuroblastome, une tumeur maligne extra-crânienne. À l'époque, leur bout de chou était tout juste âgé de 8 semaines. "La priorité de Jean-Christophe est d'être présent pour sa famille. C'est une nouvelle dévastatrice, c'est encore les premiers jours, mais ils restent positifs et font confiance aux médecins qui font tout leur possible", avait déclaré le porte-parole du célèbre chef dans un communiqué officiel.

Interviewé dimanche 14 mai par le magazine britannique Hello !, le Français de 56 ans et sa femme de 41 ans font part de leur victoire : après plusieurs mois de traitement, le petit Valentino est aujourd'hui guéri de son cancer. Se rappelant le moment où la maladie avait été diagnostiquée par les médecins, Jean-Christophe Novelli s'est remémoré un souvenir douloureux. "La seule façon dont [Valentino] pouvait communiquer était son expression triste et ses larmes. Si j'avais pu échanger ma place avec la sienne, je l'aurais fait. La seule chose que je pouvais faire était de rester fort pour ma famille", a-t-il déclaré.