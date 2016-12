Jean-Christophe Victor, créateur du Dessous des cartes, est mort

C'est avec tristesse que l'on a appris du quotidien Le Monde que Jean-Christophe Victor, créateur et visage incontournable de l'émission le Dessous des cartes, diffusée sur la Sept puis sur Arte depuis vingt-cinq ans, est mort dans la nuit du 27 au 28 décembre à Montpellier, à l'âge de 69 ans.

Enseignant français, expert en géopolitique et en relations internationales, Jean-Christophe Victor était aussi un fou de voyages. Une histoire de famille puisque son père n'est autre que le grand Paul-Emile Victor, explorateur polaire (il fut le fondateur et patron des expéditions polaires françaises durant 29 ans), scientifique, ethnologue et écrivain.

Connu pour son rôle à la télévision – il avait le talent de résumer en une dizaine de minutes des situations géopolitiques par l'analyse de cartes géographiques –, Jean-Christophe Victor était aussi fondateur et directeur du Laboratoire d'études politiques et d'analyses cartographiques (Lépac) et venait de publier aux éditions Tallandier l'atlas géopolitique Dessous des cartes Asie.

Mort brutalement à l'âge de 69 ans, il avait encore de nombreux projets. Comme l'indiquent nos confrères de Libération, il réfléchissait à un prochain ouvrage, "sûrement sur le Moyen-Orient". L'Espace des mondes polaires, un musée dont il a porté le projet, doit ouvrir cet hiver à Prémanon (Jura).

Jean-Christophe Victor, très discret sur sa vie privée, était père de quatre enfants.

Nous adressons à ses proches toutes nos condoléances.