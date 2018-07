Jean-Claude Van Damme accusé d'homophobie : Sa réponse cash et lunaire !

Jean-Claude Van Damme n'a pas tardé à réagir à la polémique au coeur de laquelle il est actuellement. Recadré dans On n'est pas couché par la secrétaire d'État Marlène Schiappa pour un "mansplaining", il avait en effet prononcé une phrase que les internautes avaient qualifiée d'homophobe. Et, sans surprise, sa défense est assez irréelle. Interrogé dans le cadre de l'émission Morandini News, sur CNews, l'acteur belge de 57 ans a souhaité être interviewé en compagnie du chien de son agent.

Il s'est défendu d'être homophobe, assurant ne pas savoir ce que ce terme signifiait : "On ne peut plus s'amuser à la télé. Je n'ai rien contre les homos, les femmes et les chiens. Donc ne vous inquiétez pas, la vie est belle, tout est impeccable. Toutes ces rumeurs, ce sont des choses que l'on crée à la télé. On veut peut-être me faire du mal, je ne sais pas ce qu'il se passe. En tout cas, je vous aime tous." Puis, après avoir confié ne pas être contre le mariage homosexuel, Jean-Claude Van Damme a adressé un message cash au CSA : "Ils pensent ce qu'ils veulent, je les emmerde."

Pour rappel, samedi 30 juin 2018, la star du film Lukas était l'invitée de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2). Après avoir été recadré par la secrétaire d'État Marlène Schiappa à la suite d'un "mansplaining", il avait prononcé une phrase qui avait instantanément provoqué la colère des internautes : "Les hommes se marient, les femmes se marient, les chiens se marient... Tout le monde se marie et tout le monde divorce !"

Comme l'ont dévoilé nos confrères de LCI, le CSA a depuis été saisi d'une vingtaine de signalements. "La Haute Autorité doit désormais se pencher sur la séquence en question pour déterminer s'il y a des manquements de la part de l'animateur et de la chaîne", a précisé le site.