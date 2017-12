Jean-Claude Van Damme ému devant ses parents et Kristopher, "très fiers"

À 57 ans, l'inénarrable et surtout infatigable Jean-Claude Van Damme est de retour, cette fois-ci sur les petits écrans, avec la série Jean-Claude Van Johnson. Chapeauté par Amazon, le projet met en scène un JCVD au sommet de son autodérision, dans une intrigue à la fois hilarante et rythmée : un homme star de cinéma qui renoue avec son passé d'espion. Actuellement à Paris pour promouvoir ce show américain, Van Damme était de passage sur le plateau de C à vous, sur France 5, lundi 11 décembre.

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, ses chroniqueurs et Matthieu Chédid, il a évoqué ses enfants, qui n'ont "pas eu la vie facile" avec un père comme le leur qui a "beaucoup voyagé". Il a ensuite rendu hommage à sa femme Gladys avant de se retrouver, à sa plus grande surprise, devant une séquence vidéo où apparaissent ses deux parents, Eugène et Éliana Van Varenberg, ainsi que son fils aîné de 30 ans, Kristopher. "Je suis très fier de ce que tu as fait. Il y a trente ans, je crois pas qu'un Européen aurait forcé les portes des studios américains. Toi tu l'as fait", lâche son père, qui formule également un "voeu" : "J'aimerais enfin que tu te reposes un peu, que tu profites de ta vie. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu as mis toute ta famille à l'abri, je ne vois pas pourquoi tu continues à travailler."

Et son fils Kristopher d'ajouter : "On va seulement te dire qu'on t'aime. On est tellement fiers de toi. Et moi personnellement, je veux te dire merci. Merci d'être un héros." En plateau, JCVD, la gorge visiblement nouée, n'a pu cacher son émotion.