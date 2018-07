Jean-Claude Van Damme recadré par Marlène Schiappa après son "mansplaining"

Samedi 30 juin 2018, Laurent Ruquier recevait notamment dans On n'est pas couché Marlène Schiappa (35 ans) pour la promotion son livre Si souvent éloignée de vous (lettres à mes filles) aux éditions Stock. La secrétaire d'Etat a donc évoqué sa vie de maman, qu'elle allie à sa vie professionnelle, ou l'égalité homme/femme. Et ses déclarations sont loin d'avoir plu à Jean-Claude Van Damme, sur le plateau pour la promotion du film Lukas.

L'acteur de 57 ans n'a en effet pas apprécié les propos féministes de Marlène Schiappa et ne s'est pas gêné pour l'interrompre afin de le lui faire savoir. Après avoir levé les yeux au ciel ou soupiré, il a lancé : "Il y a des femmes qui aiment travailler, comme toi, et qui savent faire les deux choses : s'occuper des enfants et travailler. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison car elles aiment bien les enfants. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font, les enfants, à la maison ? Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais toi faire."

Loin de se laisser démonter, Marlène Schiappa a expliqué qu'il venait de faire du "mansplanning". "C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise", a-t-elle conclu ce pseudo-débat, sous les applaudissements du public.

Du côté des audiences, l'émission On n'est pas couché diffusée hier soir a rassemblé 899 000 (soit 14,2% de part de marché).