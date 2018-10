Jean-Claude Van Damme : Son fils condamné après une agression au couteau

Plus d'un an après avoir agressé son colocataire avec un couteau, le fils cadet de Jean-Claude Van Damme vient d'être condamné. Après avoir plaidé coupable, Nicholas Van Varenberg échappe à la prison et s'en tire avec 18 mois de mise à l'épreuve.

