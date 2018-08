Jean-Claude Van Damme, "un mec simple qui n'a pas su aimer sa fille"

Simple, Jean-Claude Van Damme ne l'est pas vraiment lorsqu'il assure la promotion de ses films, à l'image de l'avant-première parisienne de Lukas (en salles le 23 août 2018) qui s'est déroulée le 20 août 2018 en présence du réalisateur Julien Leclercq mais aussi de la ravissante Sveva Alviti qui fait partie du casting. Le rappeur Kaaris, lui aussi dans le film, manquait à l'appel pour cause de détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne) après sa violente rixe avec Booba à l'aéroport d'Orly. Les deux artistes ont d'ailleurs été libérés ce 23 août, placés en liberté surveillée et sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 6 septembre. Pour ce énième face-à-face avec les photographes et les journalistes, Jean-Claude Van Damme s'était montré en grande forme, faisant le show sur le tapis rouge, comme il en a l'habitude. Mais lorsqu'il s'agit d'évoquer sa famille et ses enfants, l'enthousiasme qui le caractérise retombe.

Je n'ai pas vu mes enfants grandir

Interrogé par Le Parisien dans l'édition du 22 août 2018, l'acteur et spécialiste des arts martiaux de 57 ans évoque ses points de similitude avec le personnage de Lukas qu'il incarne sur grand écran. "La paternité" est celui qui frappe le plus JCVD. "En 1986, quand j'ai réussi dans le cinéma, je suis allé de film en film et je n'ai pas vu mes enfants grandir", avoue-t-il. La star belge a trois enfants : Kristopher (31 ans) et Bianca (27 ans), nés de son premier mariage avec Gladys Portugues (1986-1993) à qui il s'est remarié en 1999 ; et Nicholas (22 ans), né de son mariage avec Darcy Lapier (1994-1997). Si Jean-Claude Van Damme est aujourd'hui proche de sa fille, cette complicité n'a pas toujours été évidente. "Je ne suis pas une movie star, je suis un mec simple qui n'a pas su aimer sa fille, confie-t-il. C'est cette pensée que j'avais en tête pour jouer Lukas."

Dans Lukas, JCVD incarne un ancien garde du corps qui enchaîne les petits boulots de sécurité dans des boîtes de nuit pour élever sa fille de 8 ans. Il se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission : infiltrer l'organisation d'un dangereux chef de gang flamand.