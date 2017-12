Jean d'Ormesson : Mourir en même temps qu'un chanteur ? Surtout pas !

Jean d'Ormesson est mort dans la nuit de lundi à mardi 5 décembre 2017, d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans, la veille donc de Johnny Hallyday, emporté par un cancer du poumon à 74 ans. Mourir en même temps ou presque qu'une telle star était pourtant l'une des préoccupations de l'écrivain.

Voici a remis la main sur une séquence de Salut les Terriens ! datant de 2008. Dans ces quelques secondes d'échange avec Thierry Ardisson, Jean d'Ormesson évoque les différents qui dangers qui guettent un écrivain : "Un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit, il doit faire attention à tout ce qu'il dit et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf." Jean d'Ormesson fait ici référence à l'immense Jean Cocteau, disparu quelques heures après Edith Piaf. Les hommages réservés à la petite dame en noir ont éclipsé ceux du poète, réalisateur et dessinateur. "Piaf a pris toute la lumière pour elle et on n'a pas parlé beaucoup de Cocteau."

Un écrivain doit faire attention à la façon dont il meurt

Jean d'Ormesson donne un autre exemple dans la catégorie "pas de bol", celui de Jules Romains à qui il a succédé à l'Académie française. Ce dernier est mort un 14 août, veille de jour férié... Et en 1972, il n'y avait pas d'Internet pour combler le vide, presque tout reposait sur la presse écrite.

Pour autant, ce sont deux jours importants que s'apprête à vivre le pays. Vendredi 8 décembre Jean d'Ormesson recevra un hommage national présidé par Emmanuel Macron aux Invalides, comme l'ont reçu cet été Simone Veil et l'année dernière Michel Rocard. Samedi 9, la dépouille de Johnny Hallyday remontera l'avenue de la Grande-Armée et à 12H, le convoi descendra les Champs Elysées accompagné de 500 à 700 bikers avant de s'arrêter place de la Concorde quelques minutes puis rejoindre l'église de la Madeleine par la rue Royale. Un concert joué par les musiciens de Johnny aura lieu sur le parvis de l'église. Le couple présidentiel assistera à cette cérémonie religieuse. Des milliers de fans sont attendus dans la rue pour cet hommage qui se veut populaire et spectaculaire.