Jean de Luxembourg, 98 ans, hospitalisé pour un problème aux poumons

L'ancien grand-duc Jean de Luxembourg a été admis à l'hôpital quelques jours après un problème aux poumons. Selon un communiqué de la Cour du Luxembourg, le monarque, qui a fêté son 98e anniversaire le 5 janvier dernier, souffre d'une infection pulmonaire, qui a nécessité une hospitalisation. Elle a été annoncé samedi 13 avril 2019, par un communiqué signé du maréchalat de la Cour grand-ducale. Il y est indiqué que Jean de Luxembourg se trouverait toujours à l'hôpital "sous observation", sans autre précision sur son état de santé.

La dernière apparition publique de Jean de Luxembourg date du 16 février 2019, à l'occasion des obsèques de sa petite soeur, la princesse Alix de Luxembourg, décédée à 89 ans. L'ancien grand-duc était alors apparu en fauteuil roulant pour la cérémonie. Il est l'aîné d'une fratrie de six enfants, dont la seule survivante (avec lui) est Marie Gabriele, comtesse d'Holstein-Ledreborg (93 ans).

Jean de Luxembourg est né le 5 janvier 1921 au château de Berg. En avril 1953, à 32 ans, il épouse la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, qui est la fille aînée du souverain belge Leopold II. Ensemble, ils accueilleront la princesse Marie-Astrid (65 ans), le prince Henri (64 ans), les jumeaux, le prince Jean et la princesse Margaretha (62 ans), et enfin, le prince Guillaume (56 ans). C'est un an après la naissance de Guillaume, en 1964, que Jean de Luxembourg deviendra grand-duc. Il règnera pendant plus de trente-six ans.