Jean Dujardin avec Nathalie Péchalat : La star des César affiche son amour

Jean Dujardin n'a pas décroché le César lorsqu'il a été nommé en 2012 pour son rôle dans The Artist (Omar Sy sera le vainqueur), mais l'acteur oscarisé n'a pas hésité une seconde à revenir lorsque l'Académie des arts et techniques du cinéma français lui a proposé d'intervenir sur scène pour la 42e cérémonie ce 24 février 2017. Et pour cause, ses missions - car il n'en a pas eu une, mais deux -, avaient de quoi faire briller les yeux ! Il a eu le plaisir de retrouver son ami américain, George Clooney, pour lui remettre son César d'honneur et, en passant, traduire avec humour son discours. Peu après, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a rendu hommage à son idole et légende vivante française : Jean-Paul Belmondo.

Assurant ses fonctions avec classe et enthousiasme, le comédien français de 44 ans a su allier des moments de rire - en clamant au micro qu'Amal Clooney est enceinte ou que Kanye West est le prochain président des Etats-Unis - à des paroles puissantes pour décrire l'immense carrière de l'As des As et son influence sur sa vie comme sur celle de tous les Français et amoureux du cinéma hexagonal.

Ce soir-là aux César, Jean Dujardin ne pouvait venir sans être accompagné de sa bien-aimée, la sportive, championne de patinage, Nathalie Péchalat. La mère de sa fille Jeanne, 1 an, (il est également papa de deux grands garçons) était ravissante au côté de l'homme de sa vie et était assise juste à côté d'Amal Clooney pour rire aux éclats aux plaisanteries du fameux Brice de Nice. En 2012, c'était avec son ex-femme Alexandra Lamy qu'il arpentait le tapis rouge des César. Les années ont passé, la vie a suivi un chemin différent mais c'est un acteur toujours aussi passionné et charismatique que l'on a pu observer ce vendredi pour la grand-messe du 7e Art à Paris.