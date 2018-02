Jean Dujardin, confidences sur son ami Johnny Hallyday : "Il n'a jamais surjoué"

Jean Dujardin partageait bien plus qu'une banale amitié avec Johnny Hallyday. "C'est quelqu'un que j'aime", avait-il déclaré sur RTL en mars 2017, lorsque le rockeur français décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre d'un cancer du poumon avait officialisé sa maladie. Forcément très affecté par la disparition du Taulier et l'immense vide qu'il a laissé, Jean Dujardin ne garde que de bons souvenirs de leur relation privilégiée.

L'acteur français de 45 ans de retour au cinéma avec la comédie Le retour du héros, en salles le 14 février, se souvient de son grand ami dans une nouvelle interview accordée à Télé 7 Jours. D'ordinaire très réservé sur le sujet, le compagnon de Nathalie Péchalat partage le souvenir qu'il gardera de Johnny Hallyday, avec qui il avait joué dans Chacun sa vie de Claude Lelouch : "sa simplicité." L'ex-mari d'Alexandra Lamy n'a que de doux mots pour son ami disparu. "Il était le même avec tout le monde", confie le papa de la petite Jeanne, 2 ans. La disparition de Johnny Hallyday, il ne la pensait pourtant pas possible : "Avec sa mort, on s'est rendu compte que nous étions tous mortels. Il n'a jamais surjoué. Il y a quelque chose de divin chez Johnny." Jean Dujardin s'appuie sur des mots qui ne sont pas les siens mais qui synthétisent très bien son ressenti : "Une personne a dit une chose très juste et qui le résume bien : 'Johnny ne s'est jamais pris pour Hallyday'."

Tout comme l'ensemble des amis proches de Johnny Hallyday, Jean Dujardin lui avait rendu hommage après sa mort sur les réseaux sociaux et avait assisté à ses émouvantes obsèques organisées le 9 décembre dernier en l'église de La Madeleine, à Paris.

