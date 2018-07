Jean Dujardin court après l'argent devant Yolande Moreau

Après avoir brillé dans la parodie, la comédie d'espionnage ou historique, Jean Dujardin s'essaie à la comédie sociale. Et qui mieux que le plus fabuleux duo dans le genre pour diriger l'oscarisé The Artist. L'acteur français est en effet à l'affiche du film I Feel Good, de Benoît Delépine et Gustave Kervern, dont la première bande-annonce vient d'être dévoilée.

On pourra ainsi découvrir un Jean Dujardin comme on ne l'a jamais vu. Un capitaliste dans sa quintessence, prêt à tout pour devenir riche. Et le synopsis du film ne s'en cache pas : Monique (Yolande Moreau) dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques (Jean Dujardin), un bon à rien qui n'a qu'une obsession : trouver l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent.

"Tous nos films sont basés sur les rejetés, les déclassés, ceux vers qui nous voulons aller. Emmaüs est un bel exemple de société un peu utopiste, de communauté qui arrive à vivre", confiait ainsi au Télégramme de Brest Gustave Kervern, à qui on doit quelques beaux films comme Saint Amour, Mammuth et Le Grand Soir avec son fidèle acolyte.

I Feel Good, en salles le 26 septembre 2018.