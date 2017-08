Jean Dujardin (encore) privé de permis de conduire : L'acteur se rattrape...

Les flashs ont crépité pour Jean Dujardin, mais apparemment, ce ne sont pas ceux des tapis rouges ! L'interprète d'OSS 117 et The Artist est actuellement sans permis de conduire, après plusieurs infractions au code de la route. C'est ce que révèle Gala dans ses pages chuchotements. Le magazine croit également savoir que le chéri de Nathalie Péchalat s'est rendu à un stage de récupération pour renflouer son compte de points.

Ces stages permettent de récupérer quatre points en l'espace de 48 heures, pour une modique somme dépassant à peine une centaine d'euros. Jean Dujardin rejoint ainsi d'autres stars françaises dont le permis a sauté ou leur a été retiré temporairement jusqu'à ce qu'ils récupèrent un nombre de points minimum. En septembre 2011, André Dussollier s'était fait confisquer son papier rose sur l'autoroute A10, où il roulait à 176 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Une autoroute sur laquelle Patrick Bruel avait également pointé à plus de 200 km/h en 2003, avec pour conséquence un retrait de permis et un passage devant le juge.

Récidiviste

Ce n'est pas la première fois que Jean Dujardin voit son permis de conduire sauter temporairement. En 2012, alors qu'il profitait de la nuit à Porto-Vecchio (Sud de la Corse), Jean Dujardin a été contrôlé par la gendarmerie locale aux abords de la discothèque Via Notte. Le comédien oscarisé a présenté une alcoolémie de 0,52 mg/l de sang. En mai 2013, il a été condamné à une suspension du permis de conduire de trois mois ainsi qu'à une amende de plusieurs centaines d'euros, avec obligation de se soumettre au passage d'un test psychotechnique ainsi qu'à une visite médicale auprès d'un médecin agréé par la préfecture avant de repasser l'épreuve théorique du permis de conduire.

Du côté des grands écrans, Jean Dujardin vient de boucler le tournage du film en costume Le Retour du héros. Il a directement embrayé avec Emmaüs, le nouveau long métrage des réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine. Le film raconte comment Jacques (Jean Dujardin) décide à 40 ans de devenir riche et célèbre, en exploitant le filon de la chirurgie esthétique low cost. Pour mettre au point son projet d'entreprise, il se réfugie chez sa soeur (Yolande Moreau), directrice d'un village Emmaüs. À force de leur faire miroiter un avenir meilleur, il finira par emmener tout un groupe de compagnons dans une clinique en Roumanie... pour tous revenir plus beaux.