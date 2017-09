Jean Dujardin et Nathalie Pechalat : Adorables et présents pour leurs amis

Présenté lors du dernier Festival de Cannes et il y a quelques jours lors du récent Festival du film francophone d'Angoulême 2017, Le Redoutable, nouveau film de Michel Hazanavicius, débarque enfin en salles, mercredi 13 septembre. Porté par Louis Garrel dans le rôle Jean-Luc Godard, le film était enfin présenté en avant-première à Paris ce lundi. L'occasion pour son réalisateur de retrouver son complice oscarisé de The Artist, Jean Dujardin, et sa compagne Nathalie Pechalat.

C'est rive gauche, au Cinéma du Panthéon, que Michel Hazanavicius avait réuni une partie de ses acteurs et quelques amis. Jean Dujardin, très décontracté, et Nathalie Pechalat – dont la fille Jeanne fêtera ses 2 ans en décembre – étaient présents pour soutenir Michel Hazanavicius et son épouse Bérénice Bejo, également à l'affiche du Redoutable. Claude Lelouch et sa compagne, la photographe Valérie Perrin, ont aussi fait le déplacement. Ce dernier avait dirigé Dujardin et Elsa Zylberstein, présent à cette première, dans Un + Une (2015) puis Chacun sa vie (2017).

Mais Michel Hazanavicius était bien sûr entouré de ses acteurs. Le premier d'entre eux, qui endosse le rôle difficile du maître de la Nouvelle Vague Jean-Luc Godard a pris la pose devant les photographes. Louis Garrel s'est ensuite rapproché de la superbe Stacy Martin qui tient le rôle clé de la romancière Anne Wiazemsky. Cette dernière fut l'épouse du réalisateur à la fin des années 1960 et le film d'Hazanavicius est librement inspiré de son livre Un an après, paru en 2015, qui raconte sa vie privée et artistique avec Godard. Autour du couple phare du film, la toujours impeccable Bérénice Bejo et Grégory Gadebois, vu cette année dans Nos patriotes avec Louane Emera et attendus dans le film événement d'Anne Fontaine, Marvin. Enfin, le réalisateur Romain Goupil, qui a très bien connu Godard, était aussi présent.

Le Redoutable se déroule à Paris en 1967 : "Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de vingt ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde, lit-on dans le synopsis. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément, le faisant passer de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi incompris qu'incompréhensible."