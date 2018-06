Jean Dujardin et Nathalie Péchalat in love : 1re apparition depuis le mariage

Souvenez-vous, en plein Royal Wedding de l'autre côté de la Manche, alors que les regards étaient tous tournés vers Windsor et le mariage d'Harry et Meghan Markle, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat se disaient oui, eux aussi, à la mairie de Saint-Cloud près de Paris. Une union civile tout en discrétion, totalement secrète, qui avait été suivie d'une grande fête à l'abri des regards en Normandie. Depuis, plus rien...

Jusqu'à ce dimanche 10 juin 2018 et Roland-Garros où le couple a fait sa première apparition depuis son mariage. Radieux et visiblement fous amoureux, les deux tourtereaux ont assisté à la finale du tournoi masculin et se sont délectés de la victoire presque trop facile de Rafael Nadal sur le Suisse Dominic Thiem (6-4 / 6-3 / 6-2).

Les parents de la petite Jeanne n'étaient pas seuls, puisque, à leurs côtés, on a croisé des amis proches, Elsa Zylberstein, Marion Cotillard et Guillaume Canet, Melita Toscan du Plantier, mais aussi quelques rangs plus bas Clive Owen – que Canet avait dirigé dans Blood Ties –, Pierre Niney ou encore Jalil Lespert et Cyril Lignac.

Deux jours plus tôt, vendredi 8 juin, la patineuse et commentatrice sportive Nathalie Péchalat faisait déjà une apparition à Roland-Garros dans le cadre de l'édition 2018 du Trophée des personnalités. Et déjà, la belle brunette dévoilait sa superbe alliance que l'on peut notamment admirer dans les photos ci-dessus, lorsque le couple se prend en selfie.