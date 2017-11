Jean Dujardin héros d'une série américaine... pour Luc Besson !

L'addition " Luc Besson + Jean Dujardin + États-Unis + maître du polar + série" EST alléchante ! Son résultat, baptisé The French Detective, est le nouveau projet de la chaîne américaine ABC selon Variety, une série policière adaptée des fameux romans de James Patterson. C'est à lui qu'on doit la saga Alex Cross, qui a donné au cinéma des thrillers tels que Le Collectionneur et Le Masque de l'araignée, avec Morgan Freeman.

Pour la première fois, Luc Besson sera réalisateur de pilote d'une série – il a toutefois déjà produit les séries Taken ou encore Le Transporteur et No Limit – et c'est aussi une grande première pour Jean Dujardin, qui décroche le premier rôle d'un projet hollywoodien. L'acteur oscarisé pour The Artist a déjà fait ses preuves dans des productions outre-Atlantique telles que The Monuments Men et Le Loup de Wall Street, mais il aura cette fois le premier rôle.

Si ce retour de Jean Dujardin à la télévision rappelle forcément ses premières amours avec Un gars, une fille, l'univers de cette série sera radicalement différent. The French Detective raconte l'histoire d'un inspecteur français, Luc Moncrief, qui s'installe aux États-Unis, fuyant son passé. Chargé de résoudre avec sa partenaire des cas toujours plus complexes à New York, il devra aussi lutter contre ses démons qui, même à l'autre bout du monde, ne le laissent pas en paix. Le personnage devant parler en anglais, Jean Dujardin, qui en 2011 avait avoué ne pas être très à l'aise, se prépare donc à manier la langue de Shakespeare. En attendant de le découvrir dans le pilote de The French Detective, le compagnon de Nathalie Péchalat sera à l'affiche au cinéma du Retour du héros le 14 février 2018.

Ce projet entre dans l'agenda déjà chargé de Luc Besson. Loin d'être échaudé par les résultats mitigés de sa dernière superproduction Valérian et la cité des mille planètes (plus de 177 millions de dollars pour 225 millions de dollars de recettes mondiales), il se montre plus proactif que jamais avec sa société, EuropaCorp. Il est actuellement en plein tournage du film Anna, un polar qui s'inscrit dans la lignée de Léon et Nikita. L'interprète principale est un ancien mannequin russe de 25 ans, Sasha Luss. Elle donne la réplique à Cillian Murphy, Luke Evans et Helen Mirren.