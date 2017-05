Jean Dujardin, méconnaissable et bourru, se dévoile en grognard amoureux...

Le tournage a donc commencé, et il passera notamment par Gerberoy dans l'Oise, où la venue de Jean Dujardin a déjà fait couler beaucoup d'encre car la production recherche une petite centaine de figurants, entre 16 et 90 ans, pour tourner aux côtés de la star française dans ce qui est indéniablement l'un des plus jolis villages de France. En tout, quelque "six cents candidats" sont venus postuler Le Courrier Picard. "Quatre jours de tournage entre le 9 et le 12 mai, époque 1810. Des scènes tournées en décor naturel, avec pour toile de fond le clocher de Gerberoy, le puits à auvent, l'hôtel de ville XVIIIe siècle, les bois bleus d'une maison en torchis (1685), les chemins pavés encadrés de roses", détaille le média local, sans en dire plus sur l'intrigue.