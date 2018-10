Jean Dujardin moustachu et tout sourire au bras de sa chérie Nathalie Péchalat

Cette nouvelle édition du "plus grand festival de cinéma de patrimoine au monde" est consacrée cette année à l'actrice Jane Fonda rapporte l'AFP. Durant une semaine, elle mettra en avant le meilleur de la filmographie de la star américaine, en plus de rétrospectives sur les Français Jean-Luc Godard et Henri Decoin, ainsi que les réalisateurs internationaux Richard Thorpe, Muriel Box ou le Chinois King Hu. Lancé en 2009 par l'Institut Lumière, le festival et son marché du film classique se dérouleront jusqu'au 21 octobre dans les salles de cinéma de l'agglomération lyonnaise.