Jean Dujardin, Nabilla, Amel Bent... Un simple tweet et c'est le jackpot !

David Guetta peut dire merci à ses 21 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il ont fait de lui la star française la mieux rémunérée pour un post promotionnel.

Dans un nouveau documentaire exclusif diffusé ce week-end, l'émission Sept à huit s'est intéressée à un business très juteux pour les célébrités, qui peuvent être rémunérées pour leurs publications promotionnelles, publiées sur les réseaux sociaux

Comme certaines stars de télé-réalité et autres blogueurs, à l'instar de la célèbre Marie Lopez alias EnjoyPhoenix, les personnalités peuvent toucher une véritable petite fortune, estimée en fonction de leur nom mais aussi du nombre de leurs abonnés, en échange d'un simple tweet. Les journalistes de TF1 ont réussi à mettre la main sur une grille tarifaire "qui estime la valeur d'un tweet pour 1300 célébrités", dont ils ont dévoilé le contenu.

D'après ce "document confidentiel", l'ex-mari de Cathy Guetta peut toucher jusqu'à... 35 000 euros pour une seule publication ! Ses nombreux abonnés lui garantissent la première place du classement, juste devant l'humoriste préféré des Français Gad Elmaleh qui peut empocher jusqu'à 15 000 euros pour un tweet, comme son acolyte Jamel Debbouze.

Les youtubeurs stars Norman et Cyprien arrivent juste derrière avec, respectivement, 14 700 et 13 600 euros. Grâce à leur notoriété en ligne ainsi que leur activité quotidienne sur les réseaux sociaux, ils surpassent sans peine les monuments du cinéma français Jean Dujardin (300 000 abonnés) et Omar Sy (2 millions d'abonnés) qui ne peuvent prétendre "qu'à" 6 000 euros par publication.

Les deux hommes, peu actifs sur les réseaux sociaux, se font devancer sans peine par certains sportifs comme le footballeur Karim Benzema et le numéro un mondial du tennis Novak Djokovic, qui peuvent prétendre respectivement à 16 000 et 20 000 euros. Les artistes sont aussi bien lotis dans le classement : la chanteuse Amel Bent peut prétendre à 5600 euros par tweets, tandis que Nabilla peut toucher jusqu'à 6200 euros.

Coline Chavaroche