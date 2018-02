Jean Dujardin raconte comment il a sauvé sa nièce de la mort

Dans les salles dès ce mercredi 14 février avec Le Retour du Héros, Jean Dujardin est aussi hilarant qu'éclatant dans la peau de ce faux héros de l'armée napoléonienne face à Noémie Merland et Mélanie Laurent.

Véritable héros dans la vie, Jean Dujardin l'a été une fois. "Ma petite nièce ! C'est ma mère qui m'a dit ça. Elle était tombée dans la piscine et je suis allé la chercher", raconte l'acteur dans Le Parisien du 14 février. "Mais ce n'est pas comme ça que je vois l'héroïsme. Les héros, pour moi, sont ceux du quotidien, ceux qui ne suivent pas la pensée unique. Qui ont une singularité. Ça, c'est du courage", ajoute-t-il avec modestie.

Héros aux yeux des Français, Jean Dujardin l'a clairement été, même si lui préfère jouer la carte de l'humilité. En ligne de mire, son Oscar, lui qui s'évertue à clamer haut et fort que "ce n'était qu'un passage, pas un aboutissement", affirmant avoir entendu "des choses sinistres" à son sujet (il aurait pris la grosse tête, aurait enchaîné les fêtes, voulait quitter la France...). "Je ne m'y reconnais pas du tout. Je faisais la fête une fois dans le mois et je devenais Mick Jagger", tonne l'intéressé qui croit avoir suscité la jalousie. Il assure pourtant mener une existence calme et ne veut pas en changer – lui qui est devenu papa d'une petite Jeanne il y a deux ans.

L'ex d'Alexandra Lamy et actuel chéri de Nathalie Péchalat s'est également confié sur l'affaire des salaires lorsqu'il est apparu dans les médias que Dujardin avait demandé un salaire de 2 millions d'euros pour The Artist. "Je me suis dit que c'était vraiment dégueulasse comme ça", peste le comédien qui se vend comme un homme de l'ombre, producteur de projets "qu'on voit moins ou qu'on ne voit plus" et qui ne cherche pas à "être le plus riche". Ce qui ne l'empêchera pas d'empocher sûrement un beau chèque avec le 3e OSS 117 – auquel Michel Hazanavicius ne devrait pas participer. "Nous sommes en train d'y travailler pour un tournage qui aura lieu l'année prochaine", a confié l'interprète d'Hubert Bonisseur de la Bath.