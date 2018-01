Jean Dujardin : Sa fille Jeanne "sera forte comme sa mère l'a été très tôt"

Il y a un peu plus de deux ans, Jean Dujardin a accueilli la petite Jeanne, son troisième enfant, le premier avec sa compagne Nathalie Péchalat ; il a deux grands garçons nés d'une précédente relation. La journaliste de Psychologies l'interroge sur son nouveau statut de papa d'une fille, à l'heure où la parole des femmes se libère sur les agressions et le harcèlement : "Je ne veux pas que mon époque éduque ma fille, je veux que ce soit elle qui, équipée d'un solide libre-arbitre, puisse dire : 'Eh, mais c'est dégueulasse ce qui se passe là !' Pour l'instant, elle n'a que 2 ans, je m'efforce donc, avec sa mère, de lui donner un cadre, de développer ses capacités d'adaptabilité, en étant là pour elle. Mais je n'ai pas de stress à voir ma fille grandir dans le monde d'aujourd'hui. Je sais qu'elle saura réagir, qu'elle sera forte comme sa mère l'a été très tôt. Et je suis peut-être un peu naïf, mais je garde une grande confiance en l'être humain."

La fameuse patineuse et commentatrice sportive est une femme engagée. En novembre dernier, elle avait posté un message sur Instagram pour s'indigner face à la réflexion gouvernementale sur l'abaissement de l'âge du consentement sexuel. Déterminée, elle forme avec Jean Dujardin un couple fort et solide.

