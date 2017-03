Jean Dujardin : Son pote Nicolas Bedos "un peu remplacé" par Nathalie Péchalat

Nicolas Bedos a le plaisir de dévoiler son premier long métrage, Monsieur & Madame Adelman. Une histoire d'amour qui s'étale sur quarante ans et dont il partage l'affiche avec sa coscénariste, Doria Tillier. Le film a conquis les critiques mais aussi des artistes qui s'expriment à travers les réseaux sociaux. Parmi eux, se distingue Jean Dujardin, un bon copain du fils de Guy Bedos.

Nicolas Bedos et Jean Dujardin se connaissent bien et on a d'ailleurs pu les voir oeuvrer ensemble à plusieurs reprises. Notamment lors de la cérémonie des Molières en 2014, le premier était le maître de cérémonie et le second était venu remettre un prix. Les deux hommes avaient fait sur scène la démonstration de leur grande complicité, le présentateur faisant mine de "virer" le remettant indésirable du trophée de meilleur spectacle musical.