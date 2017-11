Jean-Édouard bientôt papa : Le sexe et le prénom du bébé dévoilés !

Jean-Édouard Lipa (37 ans) est un homme comblé. Le candidat de la première édition de Loft Story (M6) s'apprête à devenir papa pour la première fois. Sa compagne Deborah Bruni (32 ans) et lui ont donc accepté de se confier sur le sujet dans les colonnes du magazine Gala. L'occasion d'apprendre que l'ancien DJ est "très stressé".

Toutefois, Jean-Édouard assure qu'il s'est amélioré au fil de la grossesse : "Le jour où Déborah m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais dans tous mes états (...). Huit mois plus tard, je prends les choses différemment. Je suis très impatient que notre petite Victoire arrive." Après quoi, il a fait une belle déclaration à la future "supermaman" qui lui apporte beaucoup depuis le début de leur relation, en mai 2015 : "J'aime beaucoup son côté femme-enfant. Au quotidien, elle sait m'apaiser. Je suis quelqu'un de très angoissé. D'une petite contrariété, je peux faire une dépression monumentale. Debo peut avoir tantôt le côté maman qui va m'adoucir, tantôt des attitudes de petite fille qui m'amusent. Elle est arrivée à une période où j'avais des choses à régler avec moi-même. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je vais beaucoup mieux."

Aussi se voit-il avoir une "grande tribu" avec sa douce. "Mais je ne veux pas tomber dans les travers de parents qui ont beaucoup d'enfants et qui les élèvent mal. Deux serait un minimum, mais plus, je suis partant aussi", a nuancé l'ancien flirt de Loana. La belle brune, quant à elle, préfère se limiter à deux petits.

Quoi qu'il arrive, Jean-Édouard ne compte pas cacher son passé dans la télé-réalité à ses enfants. Il a déjà une explication toute faite pour sa fille : "'À 20 ans, papa a fait une émission de télé-réalité. Il était enfermé avec d'autres gens pendant quatre-vingt jours et il a été très connu pour ça, critiqué aussi. Mais cette expérience a changé sa vie et lui a permis de faire plein de choses. Même si pour beaucoup de gens, papa restera à vie Jean-Édouard de Loft Story, il a ensuite pris son temps pour montrer qu'il était capable d'autre chose.'"

En effet, le beau blond est aujourd'hui à la tête de sa propre société : l'agence Five Stars Consulting et conseille de prestigieux établissements comme Le Royal Monceau Raffles ou The Peninsula Paris.