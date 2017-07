Jean-Edouard (Loft 1) bientôt papa pour la première fois

Lors d'un entretien accordé au Plus du Nouvel Obs en 2014, Jean-Édouard Lipa avait confié avoir pris ses distances avec la télé-réalité et la télé tout court. "La télé-réalité, plus jamais, j'ai trop à y perdre", avait-il déclaré avec fermeté. "Paradoxalement, je regarde très peu la télé, je n'ai pas le temps. Je n'ai d'ailleurs aucun avis sur la télé-réalité, sur Nabilla, dont j'ai évidemment entendu parler. Tout ça ne m'intéresse pas", avait-il conclu.