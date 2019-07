Jean-Félix Lalanne (56 ans) : Il a épousé Caroline Bonhomme (37 ans)

Ils se sont dit oui ! Jean-Félix Lalanne (56 ans) et sa compagne Caroline Bonhomme (37 ans) se sont mariés religieusement le 6 juillet, dévoile le quotidien Nice-Matin. Pour son mariage, le musicien a pu compter sur la présence de plusieurs proches, dont son frère Francis Lalanne, qui a poussé la chansonnette.

C'est aux alentours de 16h30 que la cérémonie a eu lieu en l'église Saint-Grégoire de la petite commune de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes). Parmi les invités, il fallait compter sur la présence de Francis Lalanne qui a repris le titre You Raise Me up de Josh Groban, de Michael Jones (témoin), de Jérôme Anthony ou encore de Raphaël Mezrahi. Outre l'ambiance musicale très présente tout au long de la cérémonie et qui donnait une note festive, il y avait aussi de l'émotion. Le fils du couple, Loïs (2 ans), avait ainsi été chargé d'amener les alliances !

Après un petit vin d'honneur servi devant l'église sous un soleil de plomb, les mariés et leurs invités ont prolongé la fête en se rendant au Royal Riviera, un établissement cinq étoiles de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils ont profité d'un dîner composé d'un buffet d'entrées, d'un barbecue de viandes et de poissons et d'une pyramide de macarons pour le dessert. Enfin, pour danser jusqu'au bout de la nuit, direction la plage.

Selon les informations de Nice-Matin, les jeunes mariés envisagent de se rendre en Thaïlande pour leur voyage de noces, mais ils n'ont pas encore arrêté de date.

Pour rappel, Jean-Félix Lalanne est déjà le papa d'une petite fille prénommée Nelle (9 ans) et d'une plus grande Yohna (19 ans), issues d'une précédente relation. Quant à Caroline Bonhomme, elle est déjà la maman de deux autres enfants (de 10 et 7 ans), issus eux aussi d'une précédente relation.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !

Thomas Montet