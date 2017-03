Jean-Félix Lalanne : Bientôt papa pour la deuxième fois à 54 ans

A 54 ans, le guitariste, auteur et compositeur de musique de film, Jean-Félix Lalanne, va être papa pour la deuxième fois. La compagne de l'artiste, Caroline Bonhomme, a affiché son baby bump lors d'une vernissage...

Le 23 février se tenait le vernissage de l'exposition de Caroline Faindt, aux jardins d'Artois, dans le 8 arrondissement à Paris et, parmi les invités, on a pu voir Jean-Félix Lalanne accompagné de sa chérie. Madame a révélé sa grossesse en posant avec le sourire, son baby bump joliment affiché dans sa robe. Le couple est aux anges et attend avec impatience l'arrivée de ce bébé. Sur Facebook, madame a révélé que la naissance de bébé est prévue pour le 1er juillet 2017. Il semblerait, au regard de ses réponses dans les commentaires, qu'il s'agit d'une petite fille...

Pour Jean-Félix Lalanne, c'est son deuxième enfant car il a déjà une jeune fille de 7 ans, prénommée Nelle, qu'il a eu avec ex-femme Elodie Calmels.

La nouvelle compagne de l'artiste, qui travaille elle aussi dans la musique, a dévoilé avec lancé un site internet avec Pascal Soetens (TF1, NRJ12), intitulé Coach VIP (www.coach-vip.com). "Coach VIP vous permet d'évaluer votre estime de soi grâce à un questionnaire gratuit en évaluant votre niveau d'amour de soi, de confiance en soi et de vision de soi. Nous vous proposons ensuite un coaching personnalisé dans lequel je m'occupe de votre mental et Pascal Soetens de votre physique. Nous vous mettons ainsi toutes les clés à disposition et nous vous apprenons comment vous en servir !", a-t-elle raconté sur Facebook.