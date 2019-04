Jean-François Piège et Elodie amoureux : ils dévoilent leur "vrai bonheur"

Le chef Jean-François Piège et sa femme Elodie ne se quittent plus depuis 2007, lorsqu'ils se sont rencontrés au Crillon à Paris. Il était évidemment en cuisine, elle était l'attachée de presse du luxueux établissement... le charme a opéré entre les deux professionnels qui se sont mariés trois ans plus tard.

A l'occasion de l'interview "A deux c'est mieux" du magazine Glamour, le chef de 48 ans et celle qui dirige son image mais aussi ses établissements ont accepté de lever en partie le voile sur leur quotidien. Inséparable de son mari – avec qui elle a accueilli un petit Antoine en 2015 –, Elodie Piège a notamment reconnu qu'il arrivait qu'il puisse y avoir des petites frictions avec lui. "Cela arrive souvent que l'on se dispute, mais pour des broutilles. On argumente plutôt qu'on ne se dispute. Et comme on n'a pas de forts caractères ni l'un ni l'autre, on a tendance à laisser couler. Parfois, on met le sujet sous le tapis. Parfois, il ressort", a-t-elle concédé.

Il faut dire que lorsque l'on gère à deux quatre établissements (lesquels ont permis au couple d'être récompensé de trois prestigieuses étoiles au Guide Michelin !), il y a matière à argumenter. Jean-François Piège a toutefois précisé : "Je ne ressors jamais de cadavre... Alors que tu peux revenir sur des histoires vieilles d'un ou deux ans, d'il y a dix ans même !"

Et Elodie de poursuivre sur leur collaboration : "Je m'occupe de tout ce qui ne concerne pas la cuisine et je suis bien là où je suis. J'ai toujours préféré être dans l'ombre. Je parle de l'homme que j'aime et des restaurants que j'ai avec lui, ça me va très bien." Une situation qui ne pourrait pas rendre Jean-François Piège plus heureux. "Travailler ensemble nous donne une grande liberté", a-t-il ajouté.

Du coup, quand le couple trouve des moments d'intimité loin de leurs établissements – ce qui n'est pas si fréquent vu les horaires d'un chef... –, il met un point d'honneur de se retrouver loin des fourneaux. "Mon vrai bonheur, c'est de passer une soirée chez moi", a confié le chef très vite rejoint par son épouse : "Le week-end, on ne fait rien d'extraordinaire. Et on n'a surtout pas envie d'aller au restaurant ! On est très Netflix."

Une interview à retrouver dans le magazine Glamour, actuellement dans les kiosques.