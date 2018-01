Jean-François Piège : Le chef aminci dévoile une rare photo avec son fils

Force est de constater que le petit garçon a bien grandi. Il est en effet rare de voir son adorable tête sur les réseaux sociaux, son père le protégeant de sa notoriété. Très proche de sa famille, le juré de Top Chef a pris il y a quelques mois une bonne résolution vis-à-vis d'elle : être en meilleure santé. Le célèbre cuistot a en effet perdu plusieurs dizaines de kilos et avait expliqué pourquoi à Europe 1 : "J'ai eu un déclic. Un jour, je suis allé jouer avec mon fils Antoine dans sa chambre et j'ai eu du mal à me relever. Je me suis que j'avais une responsabilité vis-à-vis de lui."

Transformé depuis quelque temps, le patron du Grand Restaurant à Paris l'est encore un peu plus comme on peut le voir sur le cliché.