Jean-François Piège : Sa femme Élodie "s'occupe de tout sauf de la cuisine"

"C'est quand même compliqué d'avoir une vie commune vu son emploi du temps, a confié cette experte en communication. Si on voulait vivre une vraie vie de couple, il fallait qu'on bosse ensemble." En couple depuis 2007, lorsqu'ils travaillaient à l'hôtel Crillon, Jean-François Piège et Élodie se sont mariés en 2010, avant d'accueillir leur premier enfant cinq ans plus tard, un petit garçon qu'ils ont prénommé Antoine.

On partira ouvrir une auberge

Ces amis proches de Laeticia Hallyday ont semble-t-il trouvé leur fonctionnement, se partageant entre leur quatre restaurants parisiens : "Je m'occupe de tout sauf de la cuisine, a expliqué Élodie Piège. L'idée est de faire en sorte au quotidien que tout se passe bien pour lui." Et cette répartition du travail n'est pas seulement claire, elle est équitable : "On construit quelque chose ensemble. Du coup, les succès comme les échecs sont plus faciles à gérer à deux."