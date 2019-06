Jean Imbert : Ce plat très populaire... qu'il n'a jamais goûté !

Le chef Jean Imbert a été interviewé par le journal LeFigaro.fr à l'occasion de la première diffusion de son documentaire Quatre saisons, le 23 juin 2019 sur France 5. Il redoute le fait que les jeunes d'aujourd'hui soient addicts aux fast-food. Il confie : "Aujourd'hui, les ados n'ont qu'un clic à faire sur leur téléphone pour qu'on leur livre une pizza. Moi, je n'ai jamais été dans un fast-food et n'ai jamais mangé un hamburger de ma vie!" Et de préciser :"Ce n'était pas dans mon ADN et ça n'a rien à voir avec un côté social. Mes parents et mes grands-parents n'ont jamais acheté un produit transformé."

Son émission Quatre saisons est pour lui un rêve devenu enfin réalité. Le gagnant de Top Chef 2012 déclare : "Cette émission, je l'ai écrite tout seul en espérant qu'elle passe un jour à la télé. Quand j'étais enfant, j'adorais les programmes de Jean-Luc Petitrenaud quand il allait se balader à travers la France. (...) Je me suis dit que j'adorerais faire ça pour une émission, avec un esprit pédagogique."