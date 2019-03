Jean Imbert s'associe à sa mamie de 92 ans : "Il m'a bien entortillée !"

Voilà un magnifique projet familial.

Jean Imbert, le gagnant de Top Chef (M6) en 2012 que l'on ne présente plus, a décidé d'ouvrir un tout nouveau restaurant dans le 16e arrondissement. Pour ce faire, le cuisinier et ami des stars (Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams...) a décidé de transformer son célèbre établissement parisien L'Acajou, ouvert il y a quinze ans, en nouvel établissement pensé en collaboration avec sa grand-mère de 92 ans ! Ce nouveau restaurant s'appelle Mamie par Jean Imbert, il ouvre ce 15 mars 2019 et est déjà complet sur plusieurs semaines.

Interrogé par nos confrères du Parisien sur ce nouveau défi, l'ex-acolyte de Norbert Tarayre a expliqué à propos de ce lieu dont la carte a été pensée par sa grand-mère : "Ma mamie connaît les recettes par coeur, elle s'adapte, invente à chaque fois. Si je les ai réinterprétées, c'est surtout dans une idée de transmission. Les gens en ont marre de manger de la cuisine fusion très compliquée. C'est super moderne de manger des vieilles choses."

Également interrogée, la star nonagénaire des lieux a expliqué qu'elle avait d'abord cru à une plaisanterie quand son petit-fils chéri lui a fait cette proposition : "Il adore me faire des blagues, notamment des faux cadeaux à chaque Noël. Il m'offre un énorme paquet avec ce joli ruban Hermès, ou une boîte Dior et quand on l'ouvre... il y a une petite crotte ! Cela le fait beaucoup rire, et pas trop celui qui reçoit le cadeau. Eh bien, pour cette idée de restaurant, il me l'a dit mais je n'y croyais pas car il dit trop de bêtises. Cette fois, il m'a bien entortillée car c'est bien réel."

Le 13 février dernier, Jean Imbert (37 ans) prenait la pose avec sa grand-mère sur Instagram et commentait à propos de ce projet : "J'ai ouvert L'Acajou, j'avais 22 ans, j'étais complètement insouciant, je le suis toujours mais quand même... un resto à 22 ans... c'était fou avec le recul. Et cela fait quinze ans que je suis là, quinze ans ! Mais depuis cet été, je me suis posé 1000 fois la question : Que faire de ce resto ? Tout le monde autour de moi me disait : 'Tu t'en fous, vends-le', mais c'est impossible, je suis beaucoup trop sentimental. Et pourtant c'était la logique d'arrêter ce micro-resto perdu dans Paris. Mais ce micro-resto, c'est toute ma vie. Alors comme à chaque fois où je ne sais plus quoi faire, j'ai demandé à l'enfant de 12 ans que j'étais ce qu'il aurait fait à ma place... et comme un éclair, j'étais avec mon papa au tel place de la concorde, et cet enfant m'a dit : 'J'ai envie d'ouvrir un restaurant avec Mamie.' Une évidence, un rêve d'enfant, repartir de zéro et ouvrir un resto avec Mamie ! Elle est la raison pour laquelle j'ai toujours voulu faire ce métier et c'est le sens que je veux donner à ma vie qui soi-disant se passe entre les stars et les USA mais qui n'a plus aucune saveur sans mes racines."